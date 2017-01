Super Mario Odyssey: Werft euren Hut auf der Switch

Der beliebteste Klempner der Welt hüpft wieder: Im Rahmen einer Präsentation kündigt Nintendo mit Super Mario Odyssey einen neuen 3D-Ableger exklusiv für die Switch an. Ein erstes Video zeigt euch spannende Spielszenen:

Auffällig dabei sind die Welten, in denen Mario dieses Mal unterwegs ist. Zu Beginn in einer realistischen Stadt, die sich offenbar New York City zum Vorbild nimmt, landet der hüpfende Italiener noch in einem Wald, in einem abstrakten Kunstgebiet und in einer Wüste, die offenbar einen Mix aus Mexiko und Ägypten darstellt. Teile dieser Spielwelten sehen relativ realistisch aus und stehen in Konstrast zum Comic-Aussehen von Mario. Um von einer Welt zur anderen zu kommen, greift Mario auf ein praktisches Luftschiff zurück.

Spielerisch soll sich Super Mario Odyssey an Super Mario 64 und Super Mario Sunshine orientieren. Euch erwartet also eine Sandbox-Welt, die ihr möglichst frei erkunden könnt und dabei Geheimnisse oder versteckte Plätze entdeckt. Dabei stehen euch die bekannten Sprungmechanismen zur Verfügung, wie etwa zum Beispiel der Wandsprung.

Komplett neu ist Marios Hut, der nicht nur Augen erhält, sondern auch als erfrischende Spielmechanik dient. Mario kann diesen Werfen, um möglicherweise Gegnern Schaden zuzufügen, sowie um inmitten der Luft die Mütze als kleines Sprungpad zu nutzen.

In Sachen Geschichte bleibt übrigens alles beim Alten: Bowser entführt mal wieder Prinzessin Peach und möchte sie heiraten. Natürlich muss Mario das mit aller Macht verhindern. Eine Veröffentlichung ist zum Weihnachtsgeschäft 2017 geplant.

Mehr Infos zur Nintendo Switch selbst verraten wir euch in einer separaten News. Und falls ihr wissen wollt, welche Spiele noch angekündigt sind, schaut ihr hier vorbei.

1 von 30 Super Mario - eine kurze Geschichte in Bildern

Mit Super Mario Odyssey setzt Nintendo die Erfolgsgeschichte des italienischen Klempners fort. Wie die Karriere von Mario begonnen hat, zeigen wir euch in der Bilderstrecke.