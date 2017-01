Nintendo Switch: Multiplayer-Konsole mit Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Arms und 1-2-Switch

Im Fokus mit der Switch steht laut Nintendo erneut das gemeinsame Spielen: Entweder über Online-Multiplayer oder mit mehreren Personen direkt vor dem Sofa oder unterwegs. Immer mit dabei sind die sogenannten Joy-Con-Controller, wovon zwei Stück bei jeder Switch beiliegen.

Diese kommen besonders bei 1-2-Switch zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine Minispiel-Sammlung, die die einzigartigen Funktionen der Switch präsentiert. 1-2-Switch ist für zwei Spieler ausgelegt, wobei jeder jeweils einen der zwei Joy-Con-Controller erhält. Danach messen sie sich in einem typischen Western-Duell, spielen Tennis oder zeigen ihre Kräfte in einem Zauberer-Kampf. 1-2-Switch erinnert an Nintendo Land oder Wii Sports und soll bereits zum Start der neuen Konsole erscheinen.

Ebenfalls auf die Stärken der Joy-Con-Controller setzt Arms, ein Boxkampf-Spiel. Hierfür werden beide Controller benötigt, die jeweils den linken und rechten Arm verkörpern. Für einen Einsatz im lokalen Mehrspieler-Modus werden also vier Joy-Con-Controller zwingend benötigt. Zum Glück lassen sich bis zu 8 Controller an einer Switch-Konsole benutzen. Arms erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2017.

Nicht ganz überraschend ist die Ankündigung von Splatoon 2, welches sowohl mit den Joy-Con-Controllern, als auch mit dem Switch Pro Controller spielbar ist. Im Nachfolger zum "Wii U"-Shooter (hier geht es zum Test des Originals "Splatoon: Nintendo steigt ins Geschäft mit den Ballerspielen ein") ändert sich auf dem ersten Blick gar nicht so viel: Noch immer kämpfen zwei Teams um die Farbvorherrschaft auf dem Spielfeld.

In Splatoon 2 erwarten euch aber zahlreiche neue Karten, neue Waffen und sogar die Möglichkeit zwei Waffen gleichzeitig zu benutzen. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich im Sommer 2017 exklusiv für die Switch.

Zu guter Letzt kündigt Nintendo mit Mario Kart 8 Deluxe eine Neuauflage an. Das einstige "Wii U"-Spiel enthält auf der Switch sämtliche Inhalte des Originals mitsamt der beiden Zusatzerweiterungen. Komplett neu sind die Charaktere Inkling Junge und Inkling Mädchen von Splatoon, König Boo, Knochentrocken und Bowser Junior.

Ebenfalls mit im Paket steckt die Rückkehr des klassischen Kampfmodus inklusive neuer Arenen, darunter der Urchin Underpass aus Splatoon. Mit der Feder und dem Boo-Geist schaffen es außerdem zwei altbekannte Gegenstände zurück ins Spiel, wobei ihr nun bis zu zwei Gegenstände mit euch tragen könnt. Für unerfahrene Spieler integriert Nintendo zu guter Letzt das sogenannte "smart steering", welches die Steuerung vereinfacht. Mario Kart 8 Deluxe erscheint voraussichtlich am 28. April.

Wenn ihr euch jetzt schon auf heiße Online-Multiplayer-Sessions freut, solltet ihr ein paar Euro zukünftig beiseite legen. Nintendo verlangt für seinen neuen Online-Dienst ab Herbst 2017 monatlich Geld. Noch mehr Infos zur neuen Nintendo-Konsole halten wir in einer separaten News für euch bereit.