Die Entwickler von Destiny geben bekannt, dass noch in diesem Jahr neue Inhalte für das Spiel kommen werden.

Obwohl die Gerüchte um Destiny 2 nicht abreißen wollen, deutet Entwickler Bungie jetzt an, dass neue Inhalte für Destiny noch in diesem Jahr folgen.

Zur Begrüßung des noch jungen Jahres heißt es auf dem englischsprachigen Blog von Bungie:

"Wir wissen, dass ein neues Jahr neue Fragen aufwirft: 'Was ist der nächste Halt auf eurer Reise? Wann erfahren wir etwas über die Zukunft?' Ihr habt nicht das letzte Mal etwas vom Live-Team bei Bungie gehört. Sie arbeiten mit Hochdruck an neuen Spielinhalten, das euch wieder Gründe liefert in das Gefecht einzusteigen."

Ohne eine konkrete Inhaltsangabe der geplanten Zusätze, gibt es schon erste Spekulationen. Die meisten gehen nicht von einer großen Erweiterung im Stile von Destiny - Rise of Iron aus.

Die Fans erwarten eher ein Event, wie letztes Jahr rund um den Valentinstag oder gleich etwas analog der "Sparrow Rennliga" im Spiel. Haltet also die Augen offen.

Die laufenden Events rund um das Eisenbanner und auch Osiris laufen weiterhin.

Destiny befindet sich im dritten Jahr nach der Veröffentlichung und es gibt weiterhin Inhalte für das Spiel.