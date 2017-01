Mario Kart 8 - Deluxe: Keine weiteren Strecken und technische Details

Ende April 2017 will Nintendo mit Mario Kart 8 - Deluxe ein Komplettpaket des erfolgreichen „Wii U“-Spiels für die Nintendo Switch veröffentlichen. Entgegen der im Voraus in Umlauf gebrachten Gerüchte müsst ihr jedoch auf zusätzliche Rennstrecken verzichten. Das zumindest gab Nintendo laut dem japanischen Magazin Famitsu zu verstehen. Zudem wurden im Rahmen des „Nintendo Treehouse“-Streams am Freitag Spielszenen und technische Details geteilt.

Mario Kart 8 ist das meistverkaufte Spiel für die Wii U und eines der ersten Nintendo-Spiele, das mit einem Season-Pass und somit Erweiterungen (DLCs) ausgestattet wurde. Diese fügen dem Spiel 16 neue Strecken hinzu, die in zwei Paketen veröffentlicht wurden. Insgesamt bietet Mario Kart 8 auf der Wii U demnach nun 48 Rennstrecken. Ginge es nach den Gerüchten der vergangenen Wochen, wird Mario Kart 8 - Deluxe noch einmal 16 weitere Strecken hinzufügen. Daraus wird aber offenbar nichts.

Denn während in einem ersten Trailer und in Spielszenen zumindest eine Duell-Strecke zu Splatoon zu sehen war, hat Nintendo bestätigt, dass es keine weiteren Rennstrecken für Mario Kart 8 - Deluxe geben wird. Demnach wird das Spiel ebenfalls insgesamt 48 Kurse für die Kart-Fahrer bieten, wobei nicht gesagt wurde, ob es dennoch neue Strecken geben wird, für die alte Kurse aus dem Spiel fliegen.

Demnach wird Mario Kart 8 - Deluxe bestätigterweise für Rennfahrer nur ein neues Item, neue Fahrer, neue Kart-Teile und die Möglichkeit, ein zweites Item zu halten, bieten. Umfassendere Neuerungen gibt es dafür für den Battle-Modus. Ebenfalls bestätigt wurde, dass Mario Kart 8 - Deluxe auf der Nintendo Switch eine Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde bieten wird, wenn ihr auf dem Fernseher spielt. Auf der Switch selbst werden 720p bei ebenfalls 60 Bildern pro Sekunde geboten. Habt ihr Mitspieler, wird die Bildwiederholungsrate auf 30 reduziert.

Erscheinen soll Mario Kart 8 - Deluxe am 28. April 2017, während die Nintendo Switch selbst am 3. März veröffentlicht werden soll.

