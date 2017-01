Life of Black Tiger: Das wohl schlimmste Video auf dem offiziellen PlayStation-Kanal

Sony hat auf den offiziellen eigenen Kanal einen neuen Trailer zu Life of Black Tiger hochgeladen - und damit einen neuen Tiefpunkt in Sachen Qualität erreicht.

Man sollte meinen, als einer der großen drei Konsolenhersteller lädt Sony auf den eigenen Youtube-Kanal nur Videos und Trailer hoch, die die Qualität der PlayStation 4 und ihrer Spiele zeigen. Mit dem neuen Trailer zu Life of Black Tiger scheint jedoch genau das Gegenteil der Fall zu sein.

Der Trailer zu einem Videopiel hat vor allem eine Aufgabe: Er soll dem Betrachter verdeutlichen, worum es geht und wie großartig das entsprechende Spiel in dem ist, was es primär zu leisten versucht. Sei es die Erzählung einer Geschichte, großartige Technik oder die Grafik, wie zum Beispiel im Trailer zu Death Stranding - normalerweise seht ihr dabei nur die besten Seiten des beworbenen Spiels. Life of Black Tiger scheint jedoch keine großen Qualitäten zu besitzen - und stellt das wohl schlechteste Video dar, dass ihr auf dem offiziellen PlayStation-Kanal finden könnt.

Life of Black Tiger ist ein ursprünglich im Jahre 2014 für iOS und Android veröffentlichtes Spiel vom russischen Entwicklerstudio 1Games, das in Kürze auch für die PlayStation 4 veröffentlicht werden soll - wie es aussieht allerdings ohne jegliche technische Verbesserungen.

Anders lässt sich die - nach modernen Maßstäben - quasi nicht vorhandene technische Qualität des Spiels kaum erklären. Die Texturen sehen aus, als wären sie aus einem der ersten Gehversuche der 3D-Animation entnommen, die Bildwiederholungsrate gleicht einer Dia-Vorführung. Auch die Animationen von Life of Black Tiger gehören wohl eher auf eine Original-PlayStation als eine PlayStation 4.

Unter Beweis stellt das Spiel dies bereits im Trailer des Spiels, in dem ein schwarzer Tiger gegen Menschen und Wölfe kämpft, wobei der Kampf kaum als solcher zu bezeichnen ist. Weder der Tiger noch seine Gegner scheinen irgendeine Physik-Engine als Basis zu besitzen. Abgerundet wird das Komplettpaket des Trailers zu Life of Black Tiger mit einer unpassend scheinenden Musikuntermalung.

Wann Life of Black Tiger für die PlayStation 4 erscheinen wird, ist noch unklar. Fraglich ist jedoch, wie groß der tatsächliche Markt für dieses Spiel auf der derzeit leistungsstärksten verfügbaren Konsole sein wird.

