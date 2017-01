Mass Effect - Andromeda: Es wird reichlich Sex im Andromedanebel geben

Wie Bioware, die Entwickler von Mass Effect - Andromeda bestätigten, wird das Weltraumspiel eine Menge Sex bieten.

Rollenspiele für Erwachsene und Sex sind durchaus zwei Dinge, die oft zusammengehören. Ob The Witcher 3 - Wild Hunt oder in der „Mass Effect“-Serie - überall im Universum gibt es Bettgeschichten. Das wird sich, wie Biowares Produzent Mike Gamble über sein englischsprachiges Twitter-Profil bestätigte, auch in Mass Effect - Andromeda nicht ändern.

Wer jahrelang durch die Galaxie fliegt, der wird sicherlich hin und wieder auch gewisse körperliche Bedürfnisse haben. Dazu gehören natürlich auch romantische oder erotische Beziehungen zu anderen Lebewesen, zum Beispiel in Form von Sex. Und davon wird es laut Mike Gamble in Mass Effect - Andromeda eine ganze Menge geben.

@steimer @masseffect so many. And the banging is pretty good. — Michael Gamble (@GambleMike) 13. Januar 2017

Gamble antwortete damit auf die Frage einer Twitter-Nutzerin, die wissen wollte, ob es in Mass Effect - Andromeda auch wieder möglich sein wird, mit anderen Charakteren intim zu werden. Auf die Frage „Wen kann ich poppen?“ entgegnete dieser „So viele. Und das Poppen ist ziemlich gut.“ Ob sich dieser Sex letztlich so zeigen wird, wie in The Witcher 3 - Wild Hunt, ließ der Produzent in einem weiteren Tweet jedoch offen. Stattdessen verwies er darauf, dass Mass Effect - Andromeda in den USA ein „M-Rating“ erhalten, also nur von über 17-jährigen gespielt können wird. Das gilt jedoch auch für die Vorgänger.

Erscheinen soll Mass Effect - Andromeda am 23. März 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und den PC. Eine Version für die Nintendo Switch ist dagegen vorerst sehr unwahrscheinlich. Spätestens dann wird sich zeigen, wie „gut“ es im All tatsächlich getrieben wird.

