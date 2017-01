D.I.C.E.-Awards 2017: Das sind die Nominierten - Uncharted 4 an der Spitze

Die Academy of Interactive Arts & Sciences hat die Nominierten der D.I.C.E.-Awards 2017 bekannt gegeben.

Neben The Game Awards und den GDC-Awards gehören die von der Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) vergebenen D.I.C.E.-Awards zu den renommiertesten Preisen der Videospielwelt. In diesem Jahr wird der Preis bereits zum 20. Mal vergeben. Wer sich dabei Chancen auf die begehrte Trophäe machen kann, wurde von der AIAS auf deren englischsprachiger Internetseite bekannt gegeben.

Das Jahr 2016 ist schon seit ein paar Wochen vorbei und somit ist die ideale Zeit gekommen, alle Videospielveröffentlichungen der vergangenen 366 Tage revue passieren zu lassen. Das geschieht wie so oft im Rahmen der aktuell laufenden Preisverleihungs-Saison, zu der auch die D.I.C.E.-Awards 2017 gehören, die im Februar im Rahmen der Entwicklerkonferenz D.I.C.E.-Summit verliehen werden. An wen ist mittlerweile auch bekannt.

Wie sich der Liste der Nominierten der D.I.C.E.-Awards 2017 entnehmen lässt, kann sich vor allem das von Naughty Dog exklusiv für die PlayStation 4 entwickelte Uncharted 4 - A Thief’s End Hoffnungen machen. Satte zehn Nominierungen kann das Action-Abenteuer auf sich vereinen, gefolgt vom Dice-Shooter Battlefield 1 mit acht Nominierungen. Ebenfalls in vielen Kategorien Anklang fanden The Last Guardian (sieben), Firewatch (sechs), Overwatch (sechs) und Titanfall 2 (vier).

Die Gewinner der D.I.C.E.-Awards 2017 sollen am 23. Februar 2017 im Rahmen des D.I.C.E.-Summit in Las Vegas verkündet werden. Die Verleihung wird live ins Internet übertragen, wobei die Übertragung hierzulande am 24. Februar um 4.30 Uhr am Morgen beginnen wird. Zuletzt soll Bethesdas Todd Howard, der leitende Entwickler von The Elder Scrolls - Skyrim und Fallout 4, im Rahmen der Preisverleihung in die Hall of Fame der Entwickler aufgenommen werden.

Das sind die Nominierten der D.I.C.E.-Awards 2017

Spiel des Jahres

Battlefield 1

Inside

Overwatch

Pokémon Go

Uncharted 4 - A Thief’s End

Hervorragende Leistungen in der Kategorie "Game Direction"

1979 Revolution - Black Friday

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4 - A Thief’s End

Hervorragende Leistungen in der Kategorie "Spiel-Design"

I Expect You to Die

Inside

Overwatch

Owlboy

Uncharted 4 - A Thief’s End

Hervorragende Leistungen in der Kategorie "Online Gameplay"

Handheld-Spiel des Jahres

Strategie- oder Simulationsspiel des Jahres

Sportspiel des Jahres

MMO- oder Multiplayer-Spiel des Jahres

Rennspiel des Jahres

Kampfspiel des Jahres

Familienspiel des Jahres

Hervorragende technische Leistung

Battlefield 1

No Man's Sky

Overwatch

Titanfall 2

Uncharted 4 - A Thief’s End

Hervorragende Leistungen in der Kategorie Erzählung

Firewatch

Inside

Uncharted 4 - A Thief’s End

Oxenfree

That Dragon, Cancer

Hervorragende Leistungen in der Kategorie "Sound Design"

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Quantum Break

Uncharted 4 - A Thief’s End

Hervorragende Leistungen in der Kategorie Originale Musikkomposition

Doom

Abzu

Battlefield 1

The Last Guardian

Titanfall 2

Hervorragende Leistungen in der Kategorie Charakter-Design

Call of Duty - Infinite Warfare - Reyes

Firewatch - Delilah

Firewatch - Henry

The Last Guardian - Trico

Uncharted 4 - A Thief’s End - Nathan Drake

Hervorragende Leistungen in der Kategorie "Art Direction"

Battlefield 1

Firewatch

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4 - A Thief’s End

Hervorragende Leistungen in der Kategorie Animation

Inside

The Last Guardian

Overwatch

Street Fighter 5

Uncharted 4 - A Thief’s End

D.I.C.E. Sprite Award

1979 Revolution - Black Friday

Firewatch

Inside

Superhot

That Dragon, Cancer

Abenteuerspiel des Jahres

Firewatch

Inside

King's Quest - The Complete Collection

The Last Guardian

Uncharted 4 - A Thief’s End

Actionspiel des Jahres

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

Spiel des Jahres - Mobile

