Gabe Newell: Valve-Chef stellt sich heute den Fragen der Community

In der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2017 soll sich Gabe Newell auf Reddit den Fragen der Community stellen. Ab 0 Uhr darf der Valve-Chef verbal gelöchert werden. Wer nach fast einer Dekade ohne Neuigkeiten noch immer auf ein Half-Life 3 hofft, sollte seine Hoffnungen allerdings auch in diesem Fall nicht allzu hoch schrauben.

"Wann kommt Half-Life 3?" Dieser Satz dürfte in der kommenden Nacht von Dienstag auf Mittwoch vermutlich des Öfteren fallen, wenn sich Valve-Chef Gabe Newell im Rahmen eines "Reddit-AMAs" (Ask Me Anything) den Fragen der Community stellt. Eine Antwort auf die Mutter aller spielebezogenen Fragen ist dabei allerdings nicht zu erwarten - Valve-Mitarbeiter, und insbesondere Newell sind dafür bekannt, Fragen nach dem verlorenen Nachfolger in Interviews schlicht zu ignorieren. Wer dem führenden Kopf hinter dem Unternehmen dennoch einige Fragen stellen, oder nur lesen möchte, was er zu den Fragen anderer Leute zu sagen hat, der kann sich in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2017 ins Reddit begeben, wo Newell ab 0 Uhr verbal mit Fragen bombardiert werden darf.

Das "AMA" soll in Newells eigenem "Subreddit" stattfinden. Ausschau halten solltet ihr nach Antworten des "Reddit-Accounts" GabeNewellBellevue, unter dem der Valve-Chef bekanntermaßen auf der Seite schreibt. Antworten, die von anderen, angeblichen Newell-Accounts geschrieben werden, sind also leicht als Täuschungs- und Troll-Versuche zu erkennen - erst recht dann, wenn sie ein Veröffentlichungsdatum für Half-Life 3 angeben. Detaillierte Regeln für das "AMA" sind auf der englischsprachigen Seite im Reddit nachzulesen. Die Fragerunde soll etwa eine Stunde dauern, und offenbar sollen auch weitere Valve-Mitarbeiter mit von der Partie sein.

1 von 30 Half-Life 2: Episode 3 Konzeptzeichnungen

Auch nach fast zehn Jahren des Wartens sind angebliche Konzeptzeichnungen das Einzige, was ihr bislang von Half-Life 3 zu sehen bekommen habt.