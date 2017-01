(Quelle: White Owls Inc.)

Swery65 ist zurück: Der kreative Kopf hinter Spielen wie Deadly Premonition und D4 - Dark Dreams Don't Die hat mit White Owls Inc. ein neues Studio in Osaka (Japan) gegründet.

Wie die englischsprachige Webseite Gamasutra berichtet, möchte sich Hidetaka Suehiro, so der echte Name von Swery65, in Zukunft auf "bizarre" und "groteske" Spiele konzentrieren, die einen Hang zum "merkwürdigen Realismus" haben. Laut der Homepage des Studios soll White Owls Inc. sich außerdem an VR-Erlebnissen, Büchern und "weiteren Dingen" beteiligen. Zu Letzteren können unter anderem Vorträge oder künstlerische Werke zählen.

Die Gründung des neuen Studios ist das erste Lebenszeichen von Swery seit etlichen Monaten. 2015 hat er aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit aus der Videospielbranche genommen, ehe er im Oktober des vergangenen Jahres endgültig aufhören wollte. Freunde und andere Entwickler hätten ihn jedoch dazu ermutigt, mithilfe eines unabhängigen Entwicklerstudios zurückzukehren. Währenddessen ist er zum buddhistischen Mönch ausgebildet worden.

Seinen Humor hat er dabei nicht verloren: Der Pressesprecher von White Owls Inc. ist Plüschaffe Sharapova. Genaue Infos zu kommenden Projekten teilt dieser allerdings nicht mit. Bleibt zu hoffen, dass sich Swery65 irgendwann an einen spirituellen Nachfolger von Deadly Premonition wagt.

Das merkwürdige Action-Adventure sieht zwar grauenhaft aus, ist aber dennoch absolut faszinierend wie der Test: "Deadly Premonition - Guter Horror für kleines Geld" verrät.

