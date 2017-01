Mass Effect - Andromeda: Baut eure eigenen Waffen

In Mass Effect - Andromeda könnt ihr eure eigenen Waffen bauen und sie auch benennen wie ihr wollt. Das ist ein Novum in der Spielreihe.

Mass Effect - Andromeda macht einiges anders im Vergleich zur Trilogie, wie sie noch unter der Flagge von Commander Shepard lief. So ändern sich auch Romanzen in Mass Effect - Andromeda.

Nun könnt ihr also eigene Waffen zusammenbauen, wie Ian S. Frazier, der Chef-Designer des Spiels über Twitter verkündet.

PRO TIP: In MEA, you can craft your own krogan-style hammer and name it GRABTHAR'S HAMMER.



That one's free, folks. #space