Gears of War 4: Microsoft gleicht Serverprobleme aus

Wenn es irgendwo einen Mehrspieler-Modus gibt, dann ist meistens die Chance recht hoch, dass dieser irgendwann einmal unerwartet nicht erreichbar ist. So geschehen am Wochenende bei Gears of War 4, bei dem Spieler stundenlang mit Server-Problemen zu kämpfen hatten.

Via Facebook entschuldigt sich Hersteller Microsoft für die Ausfallzeiten und belässt es nicht nur dabei. Stattdessen kündigt das Unternehmen an, dass die "Onyx/Goldswarm"-Packs in die Verlängerung gehen und noch bis Donnerstag erhältlich sind. Selbiges gilt für die Entwickler-Playlist, die Besitzer des Season Passes in Anspruch nehmen können.

Die Fortschritts- und Credit-Belohungen, die am Wochenende aufgrund der Serverprobleme bei vielen Spielern nicht aufgetaucht sind, werden laut Microsoft schnellstmöglich nachgereicht. Zu guter Letzt soll es am kommenden Wochenende, sprich von vom 20. bis zum 22. Januar, ein Spezial-Wochenende mit doppelten Erfahrungspunkten geben. Hoffentlich dann ganz ohne Server-Probleme, so dass interessierte Spieler die Belohnung auch voll auskosten können.

Wie schon eingangs erwähnt, kommen Server-Probleme immer mal wieder bei Multiplayer-Spielen vor. Erst im vergangenen Jahr hat es beispielsweise The Division von Ubisoft direkt zum Start kalt erwischt. Aber nur wenige Hersteller bieten im Anschluss ein solch nettes Entschuldungspaket für ihre treue Spielergemeinde an. Zudem geht Microsoft seit kurzem gegen die sogenannten "Rage Quitter" vor, die den Multiplayer-Frieden stören.

Ob sich Gears of War 4 für Xbox One oder PC lohnt, verraten wir übrigens im ausführlichen Test: "Gears of War 4 - Der Fenix fällt nicht weit vom Stamm".

Im Mittelpunkt von Gears of War 4 steht JD Fenix, der Sohn des legendären Marcus Fenix. Was er in der Einzelspieler-Kampagne so erlebt, zeigt euch die Bilderstrecke.