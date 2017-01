The Division: Nächster Zusatzinhalt "The Last Stand" angekündigt

The Division erhält einen weiteren Zusatzinhalt. "The Last Stand" ist jetzt mit einem kurzen Video angekündigt worden.

Erst kürzlich versandte Hersteller Ubisoft an die Spieler von The Division eine Umfrage, aus der schon deutlich wurde, dass ein solcher Modus bald erscheinen dürfte. "The Last Stand" beantwortet die Frage, wer der beste Agent ist und stellt vor allem Kämpfe gegen andere Mitspieler in den Vordergrund.

Wie ihr aus dem Video erkennen könnt, versetzt euch das Spiel an verschiedene Örtlichkeiten, um die Gefechte auszutragen.

Wem das jetzt zu wenig Details sind, der kann sich heute um 17 Uhr in den Twitch-Kanal von The Division einwählen. Dann verraten die Entwickler mehr zum Spielprinzip von "The Last Stand", und mit Sicherheit könnt ihr auch einige Spielszenen aus dem Zusatzinhalt erleben. Vielleicht verraten die Verantwortlichen dann auch, wann "The Last Stand" erscheint.

Derweil äußern sich die Spieler auf Youtube nicht nur positiv über den kommenden Zusatzinhalt. Viele vermissen eine geschichtliche Erweiterung des Spiels. Die Entwickler ignorieren diese Meldungen hoffentlich nicht, denn erst kürzlich konnte The Division durch Verbesserungen die Spielerbasis wieder ein Stück weit verbreitern.

Die oben erwähnte Umfrage zielte auch darauf ab, ob sich die Spieler neue Gebiete oder auch alternative Zeitlinien im Spiel wünschen, die erkundet werden können. Hier wäre der Ansatz für eine geschichtliche Erweiterung gegeben.

The Division ist seit März 2016 für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Was das Spiel ausmacht, erfahrt ihr aus dem Test: "The Division - Ubisofts Frontalangriff auf die Destiny-Gemeinde".

The Division sorgt vor allem während des Spielens der Geschichte für Spannung. Anschließend sollen Erweiterungen die Spieler bei Laune halten.