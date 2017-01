Super Mario Run: Android-Version ab März verfügbar

Super Mario Run soll im Laufe des März 2017 für Android-Smartphones erscheinen. Hersteller Nintendo verriet den Erscheinungsmonat, ohne Nennung eines konkreten Datums, jetzt über Twitter.

#SuperMarioRun will arrive on Android in March. You can pre-register in Google Play to be notified when it launches! https://t.co/u4H9bxVi9R pic.twitter.com/Hd5uzRcYcK