Xbox One: Dieses Jahr ohne Halo 6 und ohne Gears of War

Nach der Einstellung von Scalebound für die Xbox One steht die Frage im Raum: Was erscheint stattdessen? Auf diese Frage liefert nun Phil Spencer, seines Zeichen Chef der Xbox-Abteilung beim US-Konzern, eine Antwort.

Laut Twitter werden sowohl die Marken Halo (abseits von Halo Wars 2), als auch Gears of War nicht einspringen. Stattdessen will sich das Unternehmen auf "neue Erfahrungen mit unterschiedlichen Marken" konzentrieren. Genau ins Detail geht Spencer dabei allerdings nicht.

@Analcletoo XB1 games shipping this year are different for us. not Halo FPS/Gears led, new experiences with different IP, will be fun year