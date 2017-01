Overwatch: Neue Feierlichkeit zum Chinesischen Neujahr angekündigt

Spieler von Blizzards "Helden-Shooter" Overwatch dürfen sich auf eine neue Feierlichkeit im Spiel freuen. Wie der Hersteller heute in Form zweier kurzer "Teaser-Trailer" auf Twitter bekannt gegeben hat, soll am 24. Januar das Chinesische Neujahr im Spiel zelebriert werden. Wie frühere Feste, lockt auch die "Year of the Rooster"-Feierlichkeit voraussichtlich mit kosmetischen Extras wie Kostümen und möglicherweise neuen Spielmodi.

Das neue Jahr befindet sich in vollem Gange - das bedeutet, dass ihr eine ganze Reihe Festivitäten hinter euch und lediglich kleinere Feierlichkeiten wie den Valentinstag in Overwatch vor euch habt. International gibt es dann aber doch noch so einiges zu feiern, und Entwickler Blizzard Entertainment lässt sich da nicht lumpen:

Am 24. Januar 2017, einige Tage vor dem eigentlichen Chinesischen Neujahr, soll auch in Overwatch die Feierlichkeit "Year of the Rooster" (Das Jahr des Hahnes) zelebriert werden. Ein erster "Teaser-Trailer" auf Twitter, der die Heldin Mei prominent in Szene setzt, soll euch bereits einstimmen. Zusätzlich veröffentlicht Blizzard über den koreanischen Overwatch-Account ein weiteres Filmchen, in dem die Heldin D. Va im Rampenlicht steht.

🎊 Good luck and great fortune await! 🎊 pic.twitter.com/Az6XkHScV5 — Overwatch (@PlayOverwatch) 19. Januar 2017

Viel verraten die Ausschnitte nicht, doch wie Blizzard gegenüber der englischsprachigen Webseite Polygon bestätigt, dürft ihr euch im Zuge des "Year of the Rooster" auf ähnliche Dinge freuen, die schon frühere Festivitäten in Overwatch zu bieten hatten. Ob dabei auch ein neuer Spielmodus herumkommt, ist unklar, doch zumindest kosmetische Extras wie Kostüme, Sprays und neue Sprüche sind äußerst wahrscheinlich.

Overwatch ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

