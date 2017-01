Bei der Verfilmung von The Division setzt Ubisoft auf erfahrene Leute: Neben den beiden Hollywood-Schauspielern Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal kommt Stephen Gaghan zum Einsatz. Er übernimmt sowohl Drehbuch, als auch die Regie.

Dies gibt Ubisoft Motion Pictures, das Film- und TV-Studio von Ubisoft, im hauseigenen Blog bekannt. Gaghan ist ein begehrter Mann in Hollywood seit er mit dem Drehbuch zum Film Traffic einen Oscar gewonnen hat und für Syriana für einen weiteren nominiert war. Für The Division freut sich Gaghan laut eigener Aussage auf das "umfassende, wundervoll seltsame, aber doch vertraute" Manhattan, welches sich inmitten einer kleinen Apokalypse befindet.

"Wir sind sehr gespannt darauf, dem Publikum auf der ganzen Welt Stephens einzigartige Vision des Spiels zu präsentieren", so Gerard Guillemot, seines Zeichen Geschäftsführer von Ubisoft Motion Pictures. Einen Termin, wann der Film voraussichtlich in die Kinos kommt, gibt es noch nicht. Vor 2018 sollte damit jedoch nicht zu rechnen sein.

Bleibt zu hoffen, dass die großen Namen dieses Mal für einen unterhaltsamen Film sorgen. Für Assassin's Creed hat Ubisoft immerhin mit Michael Fassbender und Justin Kurzel ebenfalls zwei bekannte Namen verpflichtet. In den Kritiken ist die Verfilmung der erfolgreichen Spielemarke dennoch nicht gut weggekommen.

Dem Spiel The Division geht es derweil ganz gut. Demnächst steht mit The Last Stand die dritte Erweiterung vor der Haustür, die Spieler Zutritt zu neuen Inhalten gewährt.

1 von 30 The Division - So spielt sich die Mischung aus Rollenspiel und Taktik-Ballerei

Die Spielwelt von The Division ist beeindruckend schön gestaltet. In nicht allzu ferner Zukunft dürft ihr sie in den Lichtspielhäusern dieser Welt erneut bewundern.