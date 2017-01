For Honor: Das sind die Voraussetzungen, um es auf PC zocken zu können

For Honor erscheint in wenigen Wochen für PS4, Xbox One und auch PC. Damit ihr auch einschätzen könnt, ob euer PC mit dem Spiel klar kommt, gibt es jetzt die Systemvoraussetzungen für For Honor.

Grundsätzlich könnt ihr das Spiel in zwei Qualitätsstufen genießen. Natürlich gibt es weitere Einstellmöglichkeiten, doch diese beiden Grundkonfigurationen sind der Richtwert:

Spielerlebnis mit 1080 Bildpunkten und 60 Bildern pro Sekunde:

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit)

CPU: Intel Core i5-2500K, AMD FX-6350 oder ähnlich

GPU: Nvidia GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 mit 2 Gigabyte VRAM oder mehr oder AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 mit 2 Gigabyte VRAM oder mehr

Verfügbarer Speicher: 8 Gigabyte

Spielerlebnis mit 720 Bildpunkten und 30 Bildern pro Sekunde:

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64 Bit)

CPU: Intel Core i3-550 oder AMD Phenom II X4 955 oder ähnlich

GPU: Nvidia GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 mit 2 Gigabyte VRAM oder mehr oder AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 mit 2 Gigabyte VRAM oder mehr

Verfügbarer Speicher: 4 Gigabyte

Über den englischsprachigen Ubisoft-Blog erfahrt ihr außerdem welche Grafikkarten unterstützt werden.

Notwendig zum Spielen, und das gilt auch für Konsolenbesitzer, ist außerdem eine Internetverbindung. For Honor unterliegt nämlich einem Online-Zwang. Ohne Internetverbinbdung ist also auch kein Spielen möglich.

For Honor erscheint voraussichtlich am 14. Februar. Alles Wissenswerte zum Spiel erfahrt ihr durch die Vorschau "For Honor: Der brachiale Schwertkampfsimulator".

1 von 30 For Honor: Schwertmeister gesucht

In For Honor treffen Wikinger, Samurai und Ritter aufeinander. Kann euer PC den Schlagabtausch Stand halten?