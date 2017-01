Battlefield 1: Spekulationen um eine neue "Elite"-Klasse

(Bildquelle: Youtube, Kanal: Westie)

Erwartet euch in Battlefield 1 eine neue "Elite"-Klasse sowie ein frisches Panzerfahrzeug? Nach der Veröffentlichung von kryptischem Bildmaterial kocht die Gerüchteküche hoch.

Dass die französische Armee in Battlefield 1 als weitere Fraktion wohl noch im März in das Geschehen eingreifen wird, ist schon klar. Doch welche Neuheiten finden damit verbunden noch in das Spiel?

Neu gezeigtes Material lässt die Gerüchteküche brodeln. Denn erneut sind es wieder nur Andeutungen und Häppchen, mit denen die Spieler versorgt werden. Und so kreisen wieder Theorien durch die Gegend.

(Quelle: Youtube, Westie

In dem Video seht ihr die Bildfetzen, die Hersteller EA und Entwickler Dice veröffentlicht haben, samt Theorie dahinter. Der gezeigte Kämpfer soll wohl der neuen Elite-Klasse entstammen und das gezeigte Panzerfahrzeug ist ebenfalls neu. Es könnte der schwere Panzer "Char 2C French" sein. Der (von den Maßen gesehen) größte Panzer, der jemals gebaut wurde.

Es gibt außerdem drei Szenarien, die euch mit dem Einrücken der Franzosen erwarten:

Devil's Anvil

Fort Vaux

Battle of Soissons

Noch ist nicht klar, wann die Erweiterung erscheint. Doch Inhaber eines Season Pass erhalten zwei Wochen früher Zugang zu dem Inhalt.

Der Test: "Battlefield 1 - Ein Schritt zurück und zwei Schritte nach vorn" zeigt euch auf, wie Electronic Arts und Dice den Ersten Weltkrieg darstellen.

1 von 41 Battlefield 1 - Battlefield 5 spielt im Ersten Weltkrieg

Battlefield 1 bietet euch einen Einblick in den Ersten Weltkrieg. Bald greift auch die französische Armee in das Geschehen ein.