My Dinosaur Go: In diesem Spiel treffen Pokémon Go und Ark - Survival Evolved aufeinander

Ein „Mobile Spiel“-Entwickler aus Taiwan hat mit My Dinosaur Go eine Mischung aus Pokémon Go und Ark - Survival Evolved angekündigt.

Pokémon Go hat ein extrem erfolgreiches Jahr hinter sich und kann auf bislang mehr als 500 Millionen Spieler und knapp eine Milliarde Euro an Umsatz zurückblicken. Kein Wunder also, dass es längst einige Klone gibt, die sogar für Albträume sorgen können. Wie das chinesische Magazin 18183.com berichtet, steht mit My Dinosaur Go ein weiterer Klon ins Haus – nur dass dieser eine offizielle Lizenz eines anderen Erfolgsspiels besitzt.

Pokémon Go und das von Studio Wildcard entwickelte Dinosaurier-Spiel Ark - Survival Evoved gehören auf ihren jeweiligen Plattformen und in ihren Genres zu den erfolgreichsten Spielen der vergangenen beiden Jahre. Beide Marken trafen erst kürzlich zusammen, als über Steam eine Modifikation veröffentlicht wurde, die alle Dinosaurier in Pokémon verwandelt. Doch in Taiwan geht es offenbar auch andersherum.

Denn mit My Dinosaur Go hat der Entwickler und Hersteller Snail Games im Rahmen der Spielemesse Taipei Game Show in Taiwan ein neues Mobile-Spiel angekündigt, das nicht nur namentlich Ähnlichkeiten mit Pokémon Go aufweist. Demnach soll das Smartphone-Spiel ebenfalls auf die "Augmented Reality"-Technik setzen und euch die Möglichkeit geben, Dinosaurier in der echten Welt zu fangen, Gegenstände zu sammeln und Stämme zu gründen.

My Dinosaur Go ist dabei aber keineswegs ein einfacher "Pokémon Go"-Klon, sondern stattdessen mit einer offiziellen Lizenz von Ark - Survival Evolved versehen. Es stellt also gewissermaßen einen mobilen Ableger des Überlebensspiels dar, das mit einer Cartoon-Grafik veröffentlicht werden soll. Snail Games selbst besitzen die Ark-Lizenz, da sie unter anderem für den Vertrieb der asiatischen „Free to Play“-Version von Ark - Survival Evolved und PixelArk, einem weiteren Ableger mit Pixel-Grafik, verantwortlich sind.

Wann My Dinosaur Go veröffentlicht werden soll, ist noch unbekannt. Zumindest in Taiwan soll es aber noch 2017 soweit sein. Unklar ist, ob, wann und unter welchem Namen es das Spiel auch in den Westen schaffen wird. Möglicherweise könnten die Entwickler von Studio Wildcard hierzulande - trotz Lizenz - einen Riegel vorschieben.

