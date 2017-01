Der niederländische Entwickler Guerilla Games hat über Twitter offiziell verlauten lassen, dass das kommende PS4-Exklusivspiel Horizon - Zero Dawn keine Mikrotransaktionen enthalten wird. Nutzer sollen beim Kauf des Spiels also offenbar das volle Paket für ihr Geld bekommen, ohne Optionen auf kostenpflichtige Zusatzinhalte.

Früher kaufte man sich ein Spiel, packte es aus, legte es ein, und sah das, wofür man bezahlt hatte. Seit einigen Jahren ist es inzwischen gang und gäbe, dass euch Spielehersteller auch nach Kauf des eigentlichen Produkts noch umfangreiche Möglichkeiten bieten, euer hart verdientes Geld in zusätzliche, digitale Inhalte zu investieren. Heute sind sogenannte Mikrotransaktionen vom Großteil der Spielerschaft akzeptiert, daher ist es zumindest unter publikumswirksamen Spielen fast schon eine Seltenheit, dass Entwickler auf die nachträglichen Kaufoptionen verzichten. Zu diesen Ausnahmen soll offenbar Horizon - Zero Dawn gehören. Der Entwickler Guerilla Games selbst ließ nämlich über Twitter auf die Anfrage eines Nutzers hin verlauten:

@hot40chef There will be no micro transactions in #HorizonZeroDawn