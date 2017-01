Xbox Live Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele im Februar

Ab Anfang Februar 2017 stellt euch Microsoft vier weitere Spiele zur Verfügung, die ihr im Zuge einer Xbox Live Goldmitgliedschaft kostenlos erhalten könnt.

Das sind die kostenlosen Spiele:

Als "Xbox One"-Besitzer ist es euch natürlich weiterhin möglich, auch die Gratis-Spiele für Xbox 360 herunterzuladen.

Lovers in a Dangerous Spacetime ist ein Weltraum-Shooter in 2D, bei dem ihr euch an Bord eines Raumschiffs befindet. Alleine oder auch mit bis zu drei weiteren Mitspielern fliegt und ballert ihr euch durch das Weltall.

Bei Project Cars handelt es sich um eine Rennsimulation mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Als Modi stehen euch Einzelspieler und Mehrspieler zur Verfügung. Natürlich gibt es auch eine Karriere, bei der ihr unterschiedliche Herausforderungen bestehen sollt.

Monkey Island 2 ist ein "Point and Click"-Adventure, in dem ihr in die Haut von Guybrush Threepwood schlüpft, um einen Schatz mit dem Namen Big Whoop aufzustöbern. Um dem Schatz näherzukommen, müsst ihr einige knifflige Rätsel lösen.

Star Wars - The Force Unleashed ist ein actionlastiges Abenteuer. Mit Lichtschwert und "Macht"-Kräften bewaffnet, kämpft ihr euch in der Rolle des jungen Starkiller durch die feindlichen Reihen.

