Nintendo Switch: Drei "neue" Spiele zum Konsolenstart angekündigt

Der Indie-Entwickler Tomorrow Corporation hat die Neuveröffentlichung der Spiele World of Goo, Little Inferno und „Human Resource Machine" für Nintendos neue Konsole Switch angekündigt. Die Spiele sollen zum geplanten Starttermin der Hardware am 3. März 2017 in digitaler Form erscheinen und einen neuen Soundtrack-Modus mitbringen.

Bis zur Veröffentlichung der Nintendo Switch ist es nun nicht mehr lange hin, wer die neue Konsole allerdings gleich zum Start kaufen möchte, wird sich wohl oder übel mit einem noch recht kleinen Spieleangebot abgeben müssen. Dieses ist nun aber offenbar um drei weitere gewachsen, auch wenn es sich hierbei nicht gerade um Neuheiten handelt. Wie der Entwickler Tomorrow Corporation auf seiner englischsprachigen Webseite bekannt gegeben hat, sollen die Spiele World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine simultan mit der Nintendo Switch als herunterladbare Versionen erscheinen. Diese Spiele gab es zwar auch schon auf früheren Nintendo-Konsolen und anderen Plattformen, sie sollen auf der Switch aber mit einem neuartigen Soundtrack-Modus erscheinen, in dem Spieler die Musikbegleitung der Spiele genießen können.

Zur Erinnerung: World of Goo ist ein Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr klebrige "Goos" miteinander verbindet und so Brücken und ähnliche Strukturen bildet. Heiß her geht es hingegen im Puzzlespiel Little Inferno, in dem ihr eure Spielfigur durch das Verbrennen zahlreicher Objekte in einem Kaminfeuer warmhalten müsst. Unterschiedliche Gegenstände reagieren dabei auf verschiedene Weise miteinander. Wer es eher frostig mag, darf sich im Spiel Human Resource Machine in die kalte Geschäftswelt begeben und in einem Firmenkomplex knifflige Rätsel lösen.

Die Nintendo Switch sowie die erwähnten Spiele erscheinen voraussichtlich am 3. März 2017.

