Nintendo Switch: Dieses Video zeigt den wahren Vorteil der Nintendo Switch

Nintendo hat ein neues Video veröffentlicht, mit dem die Nintendo Switch beworben werden soll.

Erst vor knapp zwei Wochen hat Nintendo die neue Hybrid-Konsole Nintendo Switch ausführlich vorgestellt. Wie ihr mittlerweile wisst, handelt es sich dabei um eine Mischung aus Heimkonsole und Handheld. Das bietet einen entscheidenden Vorteil, den das japanische Unternehmen in einem neuen Video bewirbt, das auf der deutschen Facebook-Seite von Nintendo Switch veröffentlicht wurde.

Die Nintendo Switch soll schon im kommenden März veröffentlicht werden und stellt nicht nur eine Weiterentwicklung der gescheiterten Wii U dar, sondern bietet auch eine neue Art des Spielens. Erstmals könnt ihr eine Heimkonsole auch komplett mobil nutzen, was einige neue Möglichkeiten eröffnet. Einen Teil davon zeigt Nintendo in einem neuen Video, wobei vor allem ein Vorteil heraussticht.

Denn mit der Nintendo Switch könnt ihr im Flugzeug, im Auto oder auf der Terassenparty eurer Nachbarn spielen. Doch was sicher manchen von euch als erstes in den Sinn kam, ist das Spielen auf der heimischen Toilette. Was mit der Wii U nur eingeschränkt möglich war – immerhin konnten schnell Verbindungsstörungen auftreten – soll mit der Nintendo Switch problemlos möglich sein. Und das scheinen auch die Werbeverantwortlichen bei Nintendo zu wissen, die einen Mann zeigen, der während des "Geschäfts" Mario Kart 8 Deluxe spielt.

So ist es kein Wunder, dass selbst ausländische Medien über das deutsche Werbevideo berichten und hervorheben, wie Nintendo über das Spielen auf dem Klo denkt. Natürlich bleibt es nicht dabei und so zeigt das Video auch, wie Mario Kart 8 Deluxe an der Uni oder mit Freunden im Wohnzimmer gespielt werden kann.

Selbst die Nintendo Switch nehmen und auf der Porzellanschüssel spielen könnt ihr voraussichtlich ab dem 3. März 2017, wenn das System für einen Preis von hierzulande 330 Euro veröffentlicht werden soll. Mario Kart 8 Deluxe soll dagegen am 28. April den Markt erreichen.

1 von 37 Nintendo Switch - Das sind die Spiele für die Konsole

Ob The Legend of Zelda - Breath of the Wild oder Mario Kart 8 Deluxe – die Nintendo Switch wird nach aktuellem Stand nicht viele Spiele zum Start bieten. Alle bislang bestätigten Spiele zeigt diese Bilderstrecke.