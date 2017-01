Der Helden-Shooter Overwatch erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Wie Entwickler und Hersteller Blizzard Entertainment nun verkündet, gibt es bereits über 25 Millionen registrierte Spieler.

Blizzard Entertainment feiert in Overwatch wohl derzeit nicht nur das Chinesische Neujahrsfest, sondern auch die riesige Spielergemeinschaft. „Die Welt braucht Helden und über 25 Millionen sind diesem Ruf gefolgt. Der Kampf für die Zukunft ist noch nicht vorbei ... Seid ihr dabei?“, so der Entwickler auf Twitter.

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!



The fight for the future isn't over yet, though... Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB