Resident Evil 7: Über 2,5 Millionen Exemplare ausgeliefert

Seit wenigen Tagen ist Resident Evil 7 - Biohazard erhältlich und offenbar für Capcom auf einem finanziell erfolgreichen Weg. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens wurde das Horror-Spiel bislang über 2,5 Millionen Mal an Händler ausgeliefert.

Dabei handelt es sich aber um keine endgültigen Verkaufszahlen. Wie viele der Exemplare tatsächlich an Endkunden verkauft worden sind, verrät Capcom nicht. Die Auslieferungszahl ist jedoch immerhin ein kleiner Indikator dafür, dass offenbar genügend Interesse am siebten großen Serienteil besteht. Der Test "Resident Evil 7 - Biohazard: Das Spiel, mit dem Capcom eure blutigen Herzen zurückerobern will" kann dies definitiv nachvollziehen.

Die Demo zu Resident Evil 7 ist mit 7,15 Millionen Downloads noch ein ganzes Stück erfolgreicher. Insgesamt, so Capcom weiter, hat die "Resident Evil"-Spielereihe mittlerweile die Marke von 75 Millionen verkauften Spielen geknackt. Damit ist sie weiterhin eine der beliebtesten Spielemarken weltweit.

Wenn ihr mit Resident Evil 7 erst in die Horror-Reihe eingesteigen seid und jetzt Lust bekommen habt, die Vorgänger nachzuholen, dann verrät euch der Blickpunkt: "Resident Evil in der chronologisch richtigen Reihenfolge - So geht's mit der Serie" wie ihr nichts verpasst. Etwas Zeit solltet ihr aber definitiv mitbringen.

Für den aktuellen Serienteil gibt es zudem bald Nachschub: Capcom hat erste Zusatzinhalte zu Resident Evil 7 bereits angekündigt.

1 von 24 Der Horror von Resident Evil 7

