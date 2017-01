Gute Nachrichten für Anhänger der Atelier-Reihe: Atelier Firis - The Alchemist and the Mysterious Journey, der zweite Teil der "Mysterious Saga", erscheint aller Voraussicht nach am 10. März für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Das Spiel vom japanischen Entwickler Gust knüpft direkt an die Geschichte des Vorgängers Atelier Sophie - The Alchimist of the Mysterious Book an.

Das Rollenspiel erzählt von den Abenteuern der enthusiastischen Firis Mistlud und ihrer geliebten Schwester Liane Mistlud, die ihr bisheriges Leben in der isolierten Stadt Ertona verbracht haben. Firis besitzt die Gabe, Kristalle unter der Erde wahrzunehmen und lernt für ihr Alchemie-Examen. Eine schicksalshafte Begegnung bringt Firis schließlich dazu, erstmals ihre Heimatstadt zu verlassen. Auf ihrer Reise möchte sie nicht nur ihren Abschluss in Alchemie schaffen, sondern auch all die Mysterien entdecken, die das Leben zu bieten hat.

Erstmals sollen Spieler die Möglichkeit besitzen, den Verlauf der Geschichte zu ändern. Dazu wird nach Bestehen der Examens-Prüfung einer der drei möglichen Pfade - Alchemie, Kampf und Charakter-Beziehungen - eingeschlagen. Ihr habt jedoch im Verlauf der Reise die Möglichkeit, euren Pfad zu verlassen und eine andere Richtung zu wählen.

Neuerungen gibt es auch im Bereich der alchemistischen Synthese. So ist es euch möglich, große Gegenstände in Firis' Atelier-Zelt herzustellen. So erschafft ihr beispielsweise eine Brücke, um den bis dato unüberquerbaren Fluss zu passieren. Ihr steht an den Ufern eines große Sees und möchtet eure Reise auf dem Wasserweg fortsetzen? Stellt doch einfach ein Boot her. Auf diesem Weg entstehen tolle Möglichkeiten, um die Welt zu verändern und, so die Entwickler, sogar die Geschichte maßgeblich zu beeinflussen. Mittels Katalysatoren könnt ihr eure Synthesen sogar verstärken.

Begebt euch mit Firis und ihrer Schwester auf eine fantastische Reise.

Für all jene unter euch, die Atelier Firis vorbestellen möchten, gibt es ebenfalls Neuigkeiten bezüglich der Bonusinhalte für alle Vorbesteller. So erhaltet ihr zwei Kostüme, die mit nützlichen Boni ausgestattet sind:

Urlaubs-Outfit : Tragt ihr es, findet ihr schneller seltene Materialien für die Synthese.

: Tragt ihr es, findet ihr schneller seltene Materialien für die Synthese. Wunderland-Outfit: Die für die Synthese benötigte Zeit wird verringert. Zudem steht euch mit dem Outfit eine Schnellreisefunktion zur Verfügung.

Atelier Firis könnt ihr aktuell auf Amazon für 60 Euro vorbestellen.

Seid ihr jetzt auf den Geschmack von japanischen Rollenspielen gekommen und möchtet wissen, wie sich Atelier Sophie in unserem Kurztest geschlagen hat, dann solltet ihr euch den Artikel "3 x Kauftipps für den Rollenspiel-Sommer 2016: Atelier Sophie, Star Ocean und Tokyo Mirage Sessions" genauer ansehen.