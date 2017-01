Heavy Bullets: Gratis-Spiel für Twitch Prime Mitglieder

Kurz vor Monatsende liegt bei Twitch ein Spiel zum Abholen bereit: Noch bis zum 30. Januar erhaltet ihr beim Livestream-Anbieter den Shooter Heavy Bullets gratis.

Das Angebot gilt jedoch nur für Mitglieder des kostenpflichtigen Abo-Dienstes Twitch Prime beziehungsweise Amazon Prime. Nutzer des Dienstes können das Indie-Spiel auf einer speziellen Twitch-Seite kostenlos herunterladen. Sobald Heavy Bullets aktiviert wurde, könnt ihr es für immer behalten.

Bei Heavy Bullets handelt es sich um einen Ego-Shooter mit zufällig generierten Labyrinth-Levels. Ähnlich wie in The Binding of Isaac - Rebirth versucht ihr dort neue Gegenstände und Munition zu finden, um anrückende Gegner zu bewältigen. Dabei ist besonders eure Zielgenauigkeit gefragt, denn zu Beginn verfügt ihr lediglich über einen Revolver mit sechs Kugeln, wovon jede manuell geladen werden muss.

Sterbt ihr bei einem Versuch, müsst ihr komplett von vorne anfangen. Ihr verliert dabei sämtliche Gegenstände und euer aufgesammeltes Spielgeld. Letzteres könnt ihr immerhin zwischenzeitlich immer mal wieder in Banken sichern. Anschließend könnt ihr es für bestimmte Boni ausgeben.

Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr im Blickpunkt: "Roguelike - 12 Spiele für Masochisten".

1 von 46 Roguelike - Material für masochistische Spieler

Nicht nur Twitch Prime bietet etwas gratis an, sondern auch mal wieder Xbox Live. Microsoft hat vor wenigen Tagen des Februar-Angebot von Games with Gold verraten.