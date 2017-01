Total War - Arena hat eine bewegte Vergangenheit. Das "Free 2 Play"-Spiel der Strategieserie rund um historische Kriegsführung ist schon mehrere Jahre in der Entwicklung. Es durchlief bereits sowohl eine geschlossene Alpha- wie auch Beta-Phase. Im November gab das britische Studio Creative Assembly die Zusammenarbeit mit Wargaming.net (World of Tanks) bekannt. In der ersten Folge des neuen Tagebuchs in Videoform, berichten die Entwickler von der Kooperation und warum das Spiel erneut in eine geschlossene Alpha startet.

Im Gegensatz zu beispielsweise Total War - Warhammer handelt es sich bei Arena zwar auch um ein Strategiespiel in Echtzeit, aber es findet auf Schlachtfeldern der Antike statt, die realen Schauplätzen nachempfunden sind.

Als Kommandeur führt ihr drei Gruppen von Soldaten in den Krieg. Bei den Kommandeuren handelt es sich um historische Figuren wie unter anderem Julius Cäsar, Vercingetorix und Leonidas. Ihr könnt nicht nur ihre Geschichte näher kennenlernen, sondern sie und ihre Krieger auch mit neuen Rüstungen ausstatten und verbessern.

Auf der verbesserten Mini-Karte sollt ihr Truppenbewegungen und Positionen leichter erkennen können.

Um die Ausmaße und das Gefühl einer riesigen Schlacht besser zu vermitteln, kämpfen in den Partien zwei Teams mit jeweils zehn Spielern gegeneinander. Das heißt, auf dem Feld bewegen sich gleichzeitig bis zu 60 Einheiten. Laut den Entwicklern geht es um Taktik und Zusammenarbeit, aber auch individuelles Können. Die überarbeitete Optik sollte aber jedem auffallen.

Die Alpha-Testphase soll knapp ein Jahr andauern, dann soll die geschlossene Beta beginnen. Alle Spieler der alten Alpha und Beta sollen Zugang zur neuen Testphase erhalten. Wer sich auf der Webseite von Total War - Arena für den Newsletter registriert, hat ebenfalls Chance auf einen Zugangsschlüssel.

