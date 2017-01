Pokémon - Sonne und Mond: Die The Pokémon Company zieht 6.000 Schummler aus dem Verkehr

In einer großen Bannwelle hat die The Pokémon Company zahlreiche Schummler aus Pokémon - Sonne und Mond verbannt.

Auch wenn es nicht ganz so schlimm ist wie auf dem PC, bieten Konsolen durchaus auch einen Tummelplatz für Schummler und Betrüger. Das betrifft auch die neuesten Pokémon-Editionen Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond, die Ende November veröffentlicht wurden. Wie das englischsprachige Magazin My Nintendo News berichtet, wurden jetzt zahlreiche davon aus dem Spiel verbannt.

Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond hatten einen erfolgreichen Start und weniger erfolgreiche globale Missionen. Und die Spiele hatten eine Menge Pokémon, die über den Wundertausch getauscht wurden und den Namen des aktuellen Präsidenten der USA trugen. Und was es noch zuhauf zu geben scheint, sind Schummler, die in den „Online Mehrspieler“-Modi des Spiels und auch lokal ihr Unwesen treiben.

Über modifizierte Spielstände haben diverse Spieler versucht, sich einen Vorteil in Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond zu verschaffen und so zum Beispiel den Tausch oder Kämpfe zu beeinflussen. Eine Praxis, mit der die The Pokémon Company, die die Rechte der von Game Freak entwickelten Serie verwaltet, nicht einverstanden ist. Wie das Unternehmen bekannt gibt, wurden daher 5.954 Schummler aus den Online-Modi des Spiels verbannt.

Der Bann hat zur Folge, dass die Spieler von Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond nicht mehr an Mehrspieler-Kämpfen oder dem Tausch teilnehmen können. Der Einzelspieler-Modus ist allerdings in keiner Weise betroffen. Hier richten die Spieler allerdings auch keinen Schaden an. Wie das Unternehmen weiter betont, handelt es sich dabei nur um die erste Bannwelle, auf die weitere folgen sollen. Wie viele Spieler dann betroffen sein werden, ist noch nicht bekannt.

