Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas: Zelda-Klon offiziell für Nintendo Switch bestätigt

Das „Action-Adventure“ Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas soll für Nintendo Switch erscheinen – dies lies der Hersteller FDG Entertainment jüngst auf Twitter verlauten. Wann genau der Zelda-Klon kommen wird, ließ er dabei allerdings offen.

Wer Anfang März zu den Ersten gehören wird, die sich die neue Nintendo-Konsole Switch zulegen, darf sich gleich zum Start auf einen neuen Teil der beliebten „The Legend of Zelda“-Reihe freuen. The Legend of Zelda - Breath of the Wild erscheint voraussichtlich zusammen mit der Konsole am 3. März 2017, doch offenbar wird die Switch auch andere Spiele bieten, welche sich dem beliebten Spielkonzept der traditionsreichen Zelda-Marke bedienen. Wie nämlich die englischsprachige Seite Dualshockers berichtet, hat der Hersteller FDG Entertainment auf Twitter angekündigt, dass es das erstmals im Jahr 2013 erschienene Spiel Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas auch auf die Nintendo Switch schaffen wird.

@JeGeekJePlay Yes, Oceanhorn will head to #NintendoSwitch later this year. Will run beautifully on the powerful Switch. — FDG Entertainment (@FDG_Games) 29. Januar 2017

„Ja, Oceanhorn kommt später in diesem Jahr auf die Nintendo Switch. Auf der starken [Konsole] wird es toll laufen.“

Wir ihr seht, ließ sich FDG Entertainment dabei noch nicht entlocken, wann genau denn mit der Veröffentlichung des Zelda-Klons auf der neuen Nintendo-Konsole zu rechnen ist. Es wird allerdings das erste Mal sein, dass es Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas auf eine Nintendo-Konsole schafft: Nach seinem Debüt auf iOS-Geräten im Jahr 2013, war das Spiel erst im Herbst des vergangenen Jahres für PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Nintendos Wii U war dabei außen vor geblieben.

Die Ankündigung für die neue Nintendo-Konsole ist ein weiterer Schritt in Richtung der von Nintendo verlautbarten Dritthersteller-Unterstützung, die bei der Switch wieder deutlich stärker ausfallen soll als das bei der Wii U der Fall war.

1 von 12 Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas

Grüne Wiesen, staubige Wüsten und weitläufige Ozeane – wie unsere Bilderstrecke zeigt, vereint Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas zahlreiche Inspirationen der beliebten „The Legend of Zelda“-Reihe. Dabei dürfen natürlich auch Fähigkeiten wie Bogenschießen und Angeln nicht fehlen.