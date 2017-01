Neben großen Produktionen wie Resident Evil 7, mit dem Capcom euch das Gruseln lehrt, bietet gerade das Horror-Genre immer wieder interessante Indie-Spiele. Kona ist ein solches Spiel. Es ist in den 70er Jahren im Norden Kanadas angesiedelt. In der Rolle des Privatdetektivs Carl Faubert ist es an euch, die Mysterien eines ländlichen Dörfchens nahe des Atamipek Sees aufzulösen.

Ein reicher Industrieller hat sich dort ein Jagdhaus gekauft und beschwert sich mehrmals über Vandalismus. Nachdem die Polizei keinen Erfolg bei ihren Ermittlungen hat, beauftragt er Carl Faubert. Die Stadt hat aber mehr als nur menschliche Probleme, auch ein Schneesturm sucht den Ort und seine Umgebung heim. Ihr sollt nicht nur die Geheimnisse des Dörfchens aufklären, sondern auch den unbarmherzigen Elementen trotzen. Die Entwickler des Spiels kommen aus Kanada, und die Vertrautheit mit den Gegebenheiten merkt man Kona an. Die Musik der Folk-Band CuréLabel aus Québec unterstreicht die Stimmung.

Eine deutsche Vertonung gibt es nicht, aber immerhin dürft ihr zwischen Englisch und Französisch wählen. Bisher ist das Spiel noch nicht fertig, aber auf Steam könnt ihr euch bereits die Frühstart-Version kaufen. Momentan könnt ihr nur einen Teil der Spielwelt und der Handlung erforschen. Am Ende soll das Spiel aus vier Akten, mit jeweils drei bis fünf Stunden Spielzeit, bestehen und neben dem PC auch für die PS4 und die Xbox One erscheinen. Angepeilter Termin dafür: März.

Auch der heftige Blizzard scheint kein normales Naturphänomen zu sein.

Wer neben Kona noch weitere furchteinflößende Spiele sucht: Im Blickpunkt "Die Horror-Offensive 2017 - Ein Jahr voller Schrecken" stellen wir noch mehr Spiele vor, die bei euch dieses Jahr für Gänsehaut sorgen könnten. Wer zwar Lust auf Eis und Schnee, aber weniger Angstschweiß hat, dem könnte hingegen das märchenhafte Never Alone gefallen.