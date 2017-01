Overwatch: Bastion erhält Überarbeitung

Die lebende Festung Bastion aus Overwatch wird neu aufgestellt. Es gibt drei grundlegende Änderungen. Bastion funktioniert in zwei Modi: Als Aufklärer und auch als Geschütz. Für beide Varianten gibt es Änderungen.

So soll Bastions Waffe im Aufklärermodus nicht mehr so stark streuen, dafür aber ein größeres Magazin erhalten. Über den englischsprachigen Blog von Overwatch erklären die Macher des Spiels, dass sie hoffen, dass Bastion in dieser Gestalt mehr zum Einsatz kommt.

Als Geschütz hingegen soll die Waffe mehr Streuung besitzen, um vor allem Barrieren und auch schwer gepanzerte Gegner schneller auszuschalten. Dafür sind Kopftreffer allerdings nicht mehr möglich. Als Geschütz soll Bastion außerdem mehr Schaden einstecken können.

Die dritte, große Änderung betrifft die Selbstheilung oder auch Reparatur des Roboters. Bastion soll sich nämlich auch während er in Bewegung ist, künftig heilen können. Doch er muss dafür genügend Ressourcen in petto haben - kann sich also nicht unendlich oft heilen.

Noch ist unklar, wann diese Anpassungen verfügbar sein werden. Die Entwickler nennen nur "in naher Zukunft" als Termin.

Hersteller und Entwickler Blizzard zeigt so, dass er weiterhin großen Wert auf Ausgeglichenheit im Spiel legt. Die Helden erhalten regelmäßig Anpassungen. Der wehrhafte Roadhog soll außerdem eine Abschwächung in Overwatch verpasst bekommen.

Nicht nur wegen der laufenden Unterstützung kann sich Blizzard über eine starke Spielerzahl in Overwatch freuen. Was das Spiel sonst noch so unterhaltsam macht, erfahrt ihr auch durch den Test: "Overwatch - Blizzards Versuch einer Shooter-Revolution".

