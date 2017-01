Rainbow Six - Siege: Gratis-Wochenende und spanische Erweiterung angekündigt

Hersteller Ubisoft bietet am kommenden Wochenende einen Schnupperkurs für Rainbow Six - Siege an. Vom 2. bis zum 5. Februar ist der Multiplayer-Shooter via Steam, Uplay, PlayStation Network und Xbox Live kostenlos spielbar.

In der Gratis-Version sind sämtliche Spielmodi, Karten und Operatoren der Standard-Vollversion zugänglich. Spieler, die anschließend zu einem Kauf bereit sind, erhalten nicht nur 50 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis, sondern behalten außerdem ihren Fortschritt bei.

Damit ist der Februar-Spaß von Rainbow Six - Siege aber noch nicht vorüber. Außerdem veröffentlicht Ubisoft voraussichtlich am 7. Februar die nächste Erweiterung mit dem Namen "Operation: Velvet Shell". Wie schon frühere Erweiterungen enthält das Update erneut eine kostenlose Karte und zwei neue spielbare Operatoren.

Die neue Mehrspieler-Karte Coastline schickt euch in einen Nachtclub auf der spanischen Insel Ibiza. Die beiden frischen Einsatzmitglieder stammen ebenfalls aus Spanien. Einer von ihnen hört auf den Namen Jackal. Er verfügt über ein Gadget, mit dem er gegnerische Fußabdrücke aufdecken kann. Informationen zum zweiten Operator sind hingegen noch unter Verschluss.

Besitzer des "Jahr 2"-Seasonpass schalten die beiden neuen Charaktere automatisch frei. Alle anderen müssen auf die Spielwährung Renown oder auf die Kaufwährung R6 Credits zurückgreifen.

Noch mehr Informationen zum Taktik-Shooter gibt es übrigens im ausführlichen Test: "Rainbow Six Siege - Eine komplexe Situation".