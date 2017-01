Tierschutzorganisation Peta verlangt von Spiele-Hersteller Games Workshop das "Table Top"-Universum von Warhammer frei von jeglichen Pelzen zu gestalten.

In einem Schreiben an den Geschäftsführer von Games Workshop, Kevin Rountree, verlangt die Tierschutzorganisation Peta, dass die Miniatur-Modelle des "Table Top"-Spiels Warhammer künftig mit keinerlei Fellen mehr ausgestattet werden sollen. Dies betrifft vor allem die Figuren der Fraktion des Chaos, da die Krieger auf ihren Plattenrüstungen meist zusätzlich mit einem Fell bekleidet sind. Auch von den sogenannten Sisters of Silence (Schwestern der Stille) ist die Rede.

"Nichts von den blutigen Schlachtfeldern der von Krieg zerissenen Welt könnte so schlimm sein, wie die schreckliche Realität, die Füchse, Nerze, Kaninchen und andere Lebewesen in den Händen des Pelz-Handels erfahren", so Peta in dem Schreiben. Weiters heißt es, dass die fiktiven Charaktere mit dem Tragen eines Pelzes die Botschaft senden würden, dass es akzeptabel sei.

Dabei sollte berücksichtigt werden, dass es sich bei den Miniaturen ausschließlich um Plastik handelt. Zudem handelt es sich bei der Fraktion des Chaos um mutierte, teils unmenschliche Krieger, welche ganz klar das Böse im "Warhammer"-Universum repräsentieren. Natürlich bedeutet die Herstellung von Pelz-tragenden "Warhammer"-Figuren auch nicht, dass die gewalttätige Ermordung von Tieren aufgrund ihres Fells akzeptabel sei. Ob künftig auch virtuelle "Warhammer"-Charaktere Vorwürfe einer Tierschutzorganisation zum Opfer fallen? Peta findet die Plastik-Pelze jedenfalls gar nicht lustig.

Warhammer 40k ist schon lange kein reines Figuren-Phänomen mehr. Inzwischen kommen immer wieder Spiele heraus. Unteranderem das gute Strategiespiel Total War - Warhammer.

In der Vergangenheit musste sich auch Hersteller und Entwicklerstudio Ubisoft vor Peta rechtfertigen, weil man im Abenteuer Assassins Creed 4 - Black Flag auf Walfang gehen kann.

Was haltet ihr von den Vorwürfen gegenüber der "Warhammer"-Figuren?