Ungeheuer stehen aktuell nicht nur bei Resident Evil 7 (siehe Schocker-Test) hoch im Kurs. Auch in Call of Duty gehen Zombies fast schon als Tradition durch. So setzt auch der erste Download-Inhalt zu Call of Duty - Infinite Warfare namens Sabotage auf fauliges Fleisch. Wir verlosen hier die passende Ausrüstung, damit ihr das genießen könnt:

Was für ein Sack?

In Zusammenarbeit mit Activision hat spieletipps drei feine Pakete geschnürt. Gewinnen könnt ihr:

3 x den offiziellen Rucksack zu Call of Duty - Infinite Warfare inklusive der Legacy Pro Edition des Spiels für PlayStation 4

Denn die Legacy Pro Edition enhält einen Zugangscode für Sabotage. Außerdem steckt im Paket, das ihr gewinnen könnt folgendes:

das Hauptspiel Call of Duty - Infinite Warfare

das Zusatzspiel Call of Duty - Modern Warfare Remastered

"Season Pass" zu Call of Duty - Infinite Warfare

Steelbook für Call of Duty - Infinite Warfare

offizieller Soundtrack

zusätzliche digitale Inhalte in Infinite Warfare

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Damit jeder eine Chance auf den Sieg hat, gestalten wir die Teilnahmebedingung dieses Mal recht einfach. Ihr braucht nur eines machen:

Verlinkt in den Kommentaren einen Facebook-Freund, der manchmal aussieht wie ein Zombie!

Teilnahmeschluss ist der 8. Februar 2017, 12 Uhr.

Unter allen Teilnehmern wählt unsere übergewichtige Glücksfee drei Gewinner beziehungsweise Gewinnerinnen aus. Mitmachen darf jeder spieletipps-Leser ab 18 Jahren. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass ihre Namen im Fall des Gewinns bei spieletipps veröffentlicht werden. Ausgenommen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der Firmen Activision und Ströer Media Brands AG. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Erfolg, ihr Zombie-Jäger!