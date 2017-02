The Elder Scrolls Online: Große Morrowind-Erweiterung angekündigt

Anfang Januar hat es sich schon angedeutet, jetzt ist es bestätigt: Mit der ersten großen Erweiterung für The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited geht es nach Morrowind.

Im Mittelpunkt steht die Region Vvardenfell samt ihrer geographischen Grundstruktur, wie sie schon seit The Elder Scrolls 3 - Morrowind existiert. Allerdings spielen die Ereignisse im Online-Rollenspiel rund 700 Jahre zuvor. Entwickler Zenimax Online verspricht für die Erweiterung eine rund 30 Stunden lange Kampagne, die sich um den Vvardenfell-Wächter Vivec dreht. Ziel ist es wieder einmal die Welt vor der Zerstörung zu bewahren.

Mit an Bord von The Elder Scrolls Online - Morrowind ist die neue Klasse der Hüter, die zwischen Natur- und Eis-Magie wechseln kann, sowie über einen Bärenbegleiter verfügt. Zusätzlich gibt es neue Schlachtfelder, die gleich drei Teams mit jeweils vier Spielern in die Arena schicken.

Die Erweiterung für das Online-Rollenspiel erscheint voraussichtlich am 6. Juni 2017 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One in fünf verschiedenen Editionen:

Standard-Version (rund 60 Euro): Enthält die Erweiterung, sowie das Hauptspiel The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited

(rund 60 Euro): Enthält die Erweiterung, sowie das Hauptspiel The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited Upgrade-Version (rund 40 Euro): Enthält lediglich die Erweiterung. Voraussetzung ist der Besitz von The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited

(rund 40 Euro): Enthält lediglich die Erweiterung. Voraussetzung ist der Besitz von The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited Digitale Collector's Edition (rund 80 Euro): Enthält Erweiterung und Hauptspiel, sowie zahlreiche digitale Extras (Graubär für den Hüter, gepanzertes Kriegspferd, Spinnen-Begleiter und mehr)

(rund 80 Euro): Enthält Erweiterung und Hauptspiel, sowie zahlreiche digitale Extras (Graubär für den Hüter, gepanzertes Kriegspferd, Spinnen-Begleiter und mehr) Digitales Collector's Upgrade (rund 70 Euro): Für Besitzer von The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited, die die Vorteile der digitalen Collector's Edition möchten

(rund 70 Euro): Für Besitzer von The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited, die die Vorteile der digitalen Collector's Edition möchten Collector's Edition (rund 100 Euro): Enthält die Erweiterung, das Hauptspiel, sämtliche Inhalte der digitalen Collector's Edition und weitere physische Extras (Statue eines Zwergen-Kolosses, Naryus Tagebuch, Karte von Morrowind, Steelbook)

Alle Vorbesteller erhalten außerdem Zugriff auf das Weltenbummler-Paket mit folgenden Inhalten:

Exklusives Hüter-Kostüm: Ein Kostüm für alle Klassen im Stil der Kleidung des Hüters, wie sie im Ankündigungsvideo zu sehen ist

Dwemer-Kriegshund: Ein nicht-kämpfender Begleiter mit besonderem Harnisch

Schatzkarten: Auf den Karten sind die Fundorte von Vvardenfells größten Schätzen eingezeichnet

Kronen-Kiste der Dwemer: Eine besondere Kronen-Kiste, die unter anderem Reittiere, Begleiter und Kostüme im Dwemer-Stil enthalten kann

Schriftrollen des Lernens: Erhaltet in Vvardenfell zwei Stunden lang 50 Prozent mehr Erfahrung

Ob die Online-Umsetzung der "Elder Scrolls"-Reihe gelungen ist, erfahrt ihr im ausführlichen Testbericht "The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited: So gut ist die Konsolenfassung".