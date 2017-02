PlayStation Plus: Diese Gratis-Spiele erwarten euch im Februar 2017

Ein neuer Monat, eine neue Reihe an Gratis-Spielen für Mitglieder von PlayStation Plus. Auf dem PlayStation-Blog wurden die kostenlosen Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita im Februar 2017 bekanntgegeben.

Das sind die Gratis-Spiele im Februar:

In Little Big Planet 3 spielt ihr alleine oder auch kooperativ einen sogenannten Sackboy, der jedoch Begleitung mit sich bringt. So könnt ihr euch auch als kräftiger "Toogle", Vogel "Swoop" oder vierbeiniger "Oddsock" in das "Jump'n'Run"-Abenteuer begeben.

Not A Hero ist ein 2D-Shooter, bei dem ihr einem violetten Hasen mit Namen "BunnyLord" dabei helft die Welt zu retten.

Starwhal ist ein "Multiplayer"-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Wals schlüpft und euch innerhalb einer Arena bekämpfen könnt.

In Anna übernehmt ihr nicht die Rolle des gleichnamigen Charakters, sondern macht euch nach ihr auf die Suche. Dabei handelt es sich um ein Horror-Abenteuer in erster Person.

Ninja Senki DX ist ein 2D-"Jump'n'Run" der alten Schule. Als Ninja Hayate gilt es diverse Hindernisse mit Geschicklichkeit zu überwinden. Als Waffe stehen euch Shuriken zur Verfügung.

Torquel ist ein Puzzle-, und Geschicklichkeits-Spiel. Dabei steuert ihr ein Quadrat, welches aus jeder seiner vier Seiten eine Leiste ausfahren kann.

1 von 17 Little Big Planet 3

Alle Gratis-Spiele stehen euch ab 07. Februar zur Verfügung. Derzeit habt ihr noch die Möglichkeit die PlayStation Plus-Spiele im Januar kostenlos abzustauben.