Die Geschäftsleitung von Nintendo prüft die Möglichkeiten, die kommende Konsole Nintendo Switch künftig auch mit "Virtual Reality"-Technik zu unterstützen. Doch vorher muss noch etwas Grundlegendes erledigt werden.

Gegenüber dem japanischen Wirtschaftsmagazin Nikkei hat sich Nintendos Chef Tatsumi Kimishima nun zu dieser neuen Möglichkeit für Nintendo Switch geäußert.

Der Reporter Serkan Toto hat die wichtigsten Gedanken übersetzt.

3) He says Nintendo currently "studies" VR + will add VR to Switch once they figure out how users can play for hours without problems. /end