Erstmals hat Nintendo die geplante, jährliche Preisspanne für seinen kostenpflichtigen Online-Dienst auf der Nintendo Switch offenbart, die wohl zwischen 17,60 und 26,40 US-Dollar im Jahr (rund 16 bis 24 Euro) liegen soll. Nebenbei experimentiert das Unternehmen zudem wohl durchaus mit Virtual Reality.

Als Nintendo vor einigen Wochen endlich mit Details zur neuen Konsole Nintendo Switch rausrückte, überraschte der Konzern unter anderem mit der Ankündigung eines kostenpflichtigen Online-Dienstes – ganz nach dem Vorbild der Konkurrenten Sony und Microsoft, die beispielsweise für die Nutzung von Mehrspielerinhalten ebenfalls monatlich zur Kasse bitten. Inzwischen sind auch dahingehend erste Details ans Licht gekommen, und die zeigen: Offenbar wird Nintendos Abopreis deutlich niedriger angesetzt als der der Konkurrenz.

So hat der Nintendo-Chef Tatsumi Kimishima gegenüber der japanischen Zeitschrift Nikkei über den geplanten Online-Dienst gesprochen, der aktuell wohl in einer Preisspanne von 2.000 bis 3.000 Yen pro Jahr angesetzt ist, was wie erwähnt zwischen 17,60 und 26,40 US-Dollar liegt – also weniger als die Hälfte dessen, was Sony und Microsoft jährlich für ihre Online-Dienste fordern. Immerhin geht Nintendo aber auch dezent andere Wege als diese beiden Unternehmen: Zwar möchte auch Nintendo seinen Abonnenten ein monatliches Gratisspiel bieten – und zwar aus der NES- und SNES-Ära – anders als das bei der Konkurrenz der Fall ist, wird das Spiel aber wohl nach Ablauf des "Probemonats" kostenpflichtig, wenn ihr es über diesen Zeitraum hinaus nutzen wollt.

Aktuell erwägt Nintendo auch, die neue Konsole fit für Virtual Reality zu machen. Allerdings stehen dazu noch keine konkreten Pläne fest.

Zu den bereits angekündigten Spielen für die Nintendo Switch, die auch im Mehrspielermodus genossen werden dürfen, gehört die Neuauflage Mario Kart 8 Deluxe.