Need for Speed: Erste kleine Details zum neuen Serienteil

Bild aus Need for Speed (2016)

Schon seit Mai 2016 ist bekannt, dass Hersteller Electronic Arts an einem neuen Need for Speed arbeitet. Im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz hat Andrew Wilson, Geschäftsführer des Unternehmens, erste Details verraten.

Laut seiner Aussage wird sich der nächste Serienteil noch stärker auf Online-Abläufe fokussieren. Konkret wird er dabei nicht, verweist aber auf eine "kompetitive Note", wie das englischsprachige Magazin Polygon berichtet. Möglicherweise bezieht er sich auf umfangreiche Renn-Veranstaltungen oder Ranglisten, wie sie zum Teil schon in den Vorgängern zum Einsatz gekommen sind. Gleichzeitig könnte das bedeuten, dass auch das nächste Need for Speed wieder nur mit Online-Zwang erscheint.

(Video aus Need for Speed von 2016)

Des Weiteren, so die englischsprachige Webseite Dualshockers, heißt es von Wilson, dass das kommende Rennspiel das bislang "aufregendste und schönste" Need for Speed sei, welches die "Grenzen der Action-Rennspiele erweitert". Ob das tatsächlich so stimmt, bleibt natürlich abzuwarten.

Einen Veröffentlichungtermin gibt es noch nicht. Lediglich im kommmenden Geschäftsjahr, welches vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 dauert, soll der neue "Need for Speed"-Teil erscheinen.

Hoffentlich bleibt es nicht nur bei hübscher Grafik, denn die bot auch schon der Vorgänger von 2016. Spielerisch war es hingegen ausbaufähig, wie der Test: "Need for Speed - Zurück in den Untergrund" zeigt.

