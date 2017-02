Sony: Mehr PS4-Konsolen im Herbst verkauft als jemals zuvor

Die Hardware-Abteilung von Sony reibt sich die Hände: Die PlayStation 4 hat sich im dritten Geschäftsquartal, welches am 31. Dezember 2016 geendet hat, so gut verkauft, wie noch nie eine PlayStation-Konsole jemals zuvor.

Insgesamt hat Sony im Herbst-Quartal 9,7 Millionen "PlayStation 4"-Konsolen verkauft (alleine sechs Millionen nur im Weihnachtsgeschäft) und bricht damit den fast 14 Jahre alten Rekord der PlayStation 2. Im zweiten Geschäftsquartal 2003 hat Sony einst 8,78 Millionen verkaufte Konsolen abgesetzt. Generell legt die PlayStation 4 von Jahr zu Jahr im dritten Geschäftsquartal zu, wie eine Grafik des Industrie-Analysten Daniel Ahmad zeigt:

