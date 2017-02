Mass Effect - Andromeda: Neuer Multiplayer-Trailer mit Vorbesteller-Inhalten veröffentlicht

Hersteller EA und Entwicklungsstudio Bioware haben einen neuen Trailer zu Mass Effect - Andromeda veröffentlicht. Darin könnt ihr nicht nur kurze Ausschnitte aus dem Mehrspieler-Modus sehen, sondern auch einen Blick auf die Inhalte für Vorbesteller werfen.

Wie im Trailer zu sehen, erwartet euch als Vorbesteller die "Deep Space Explorer Armor" (Weltraumforscher-Rüstung), ein "Multiplayer Booster Pack", vermutlich um schneller an Erfahrungspunkte zu gelangen und die "Unique Nomad Skin", ein goldener Anstrich für das gleichnamige Gefährt. Interessant sind zudem die Szenen aus dem Mehrspieler-Modus von Mass Effect - Andromeda, zumal der Multiplayer Einfluss auf die Kampagne nehmen soll.

Wie im Video auch zu sehen ist, könnt ihr diesmal als Spieler wohl auch einen Kroganer steuern. Diese Rasse stand euch zuletzt in Mass Effect 3 für Online-Gefechte noch nicht zur Verfügung. Wie für Kroganer üblich, setzt der Krieger nicht auf subtiles Vorgehen, sonder attackiert seine Gegner zum Beispiel mit einem rasenden Angriff. Da es sich bei besagtem Gegner augenscheinlich um einen NPC (Nicht-Spieler-Charakter) handelt, könnte es sich dabei auch wieder um einen Modus handeln, in dem ihr gemeinsam mit anderen Spielern Wellen von Feinden bezwingen könnt. Ob ihr im Mehrspieler-Modus eure eigenen Waffen bauen könnt, bleibt jedoch abzuwarten.

Fest steht, dass ihr in der Kampagne im Kampf gegen die Bösewichte wieder eine Menge Begleiter um euch versammeln könnt. Mass Effect - Andromeda erscheint voraussichtlich am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Einen Season-Pass wird es nicht geben. Glücklicherweise dürft ihr euch dennoch auf Zusatzinhalte freuen.

