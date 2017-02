Pokémon Sonne und Mond: Spieler meistern dritte globale Mission ? in rekordverdächtiger Zeit

Den Spielern von Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond ist es im dritten Anlauf gelungen, endlich eine der sogenannten globalen Missionen im Spiel zu erledigen. Die dritte Herausforderung verlangte von ihnen, eine Million Pokémon innerhalb von zwei Wochen über das spielinterne Tauschsystem den Besitzer wechseln zu lassen – eine Aufgabe, die nach nur wenigen Tagen bravourös gemeistert wurde.

Es ist vollbracht! Nachdem die Spieler der überaus erfolgreichen Editionen Pokémon - Sonne und Mond an den ersten beiden globalen Missionen im Spiel scheiterten, erledigten sie kürzlich die dritte Aufgabe – und zwar mit Bravour. Das von Entwickler Game Freak gestellte Ziel sah so aus, dass Spieler rund eine Million Pokémon über das „Global Trading System“ im Spiel tauschen sollten. Eine hohe Zahl, für deren Erreichen zwei Wochen zur Verfügung standen. Da sich die digitalen Poké-Trainer diesmal aber offenbar deutlich effektiver absprachen und über Community-Portale richtige Tauschveranstaltungen organisierten, erreichten sie das Ziel, wie die englischsprachige Seite Polygon berichtet, tatsächlich bereits nach vier Tagen – also ganze zehn Tage vor dem Ende der zweiwöchigen Frist.

Teilnehmende Spieler dürfen sich damit auf eine Belohnung von 2.000 Festivalmünzen freuen, die für zahlreiche Aktivitäten im Spiel ausgegeben werden können. Mit dem schon jetzt erreichten Sieg ist die globale Herausforderung allerdings noch nicht vorbei: Nun haben Spieler die Option, sich an weiteren Meilensteinen zu versuchen – wenn bis zum Ende der zwei Wochen am 14. Februar 2017 etwa ganze zwei Millionen Pokémon getauscht wurden, winkt ein Freundesball als Belohnung im Spiel.

Die beiden zusammenhängenden Spiele Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond sind für den Nintendo 3DS erhältlich.

