Erst vor kurzem hat Square Enix mehrere Zusatzinhalte für Final Fantasy 15 angekündigt, darunter das Booster Pack und das Booster Pack+. Beide sollten am 21. Februar für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, aber zumindest beim erstgenannten Gratis-Inhalt wird dies wohl nicht mehr der Fall sein.

Laut einem Bericht der englischsprachigen Seite Gematsu muss Hersteller Square Enix das Booster Pack aufgrund des Aussehens der Magitek-Rüstungen verschieben. Die neuen Outfits, die dem Anwender entsprechend starke Boni bieten sollen, erinnern nämlich zu sehr an die Power Rangers. Die Rechteinhaber der gleichnamigen US-Fernsehserie haben sich deshalb mittlerweile bei Square Enix gemeldet und Bedenken bezüglich des Designs geäußert.

Aus diesem Grund arbeitet Square Enix aktuell an einer Überarbeitung der Rüstungen. Bislang gibt es diesbezüglich noch keine Bilder, aber es ist wahrscheinlich, dass die Entwickler alles, was auch nur im Entferntesten an die Power Rangers erinnert, wieder entfernen.

Einen neuen Veröffentlichungstermin für das Booster Pack von Final Fantasy 15 gibt es noch nicht. Das Booster Pack+ mit einem neuen Schwert soll hingegen wie bereits angekündigt am 21. Februar erscheinen.

35 von 60 Neue Eindrücke aus der Welt von Final Fantasy 15

Aktuellen Gerüchten zufolge plant Square Enix übrigens weiterhin, Final Fantasy 15 in absehbarer Zeit zusätzlich für den PC zu veröffentlichen. Zumindest wünscht sich das der Produzent. Eine offizielle Ankündigung gibt es aber noch nicht.