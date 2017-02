Wer ein Vierteljahrhundert alt wird, der feiert. Das gilt auch für den Hardware-Versandhändler Alternate, der dieses Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum zelebriert.

Passend dazu gibt es im Online-Shop von Alternate und im lokalen Einkaufscenter in Linden (Hessen) über das ganze Jahr verteilt immer wieder Aktionstage. Am 8. April 2017 findet beispielweise das Frühlingsfest statt, am 13. August 2017 schließt sich Alternate dem überregional verkaufsoffenen Sonntag an und am 24. November 2017 folgt das Late Night Shopping zum Black Weekend.

Online hingegen solltet ihr die Angebotsseite von Alternate im Auge behalten. Hier können immer mal wieder zeitlich begrenzte Aktionen gelistet werden. Außerdem könnt ihr dort an entsprechenden Gewinnspielen teilnehmen, unter anderem sucht das Unternehmen seinen treuesten Kunden.

Alternate ist seit 1992 am Start und vertreibt seit 1997 seinen Shop im Internet. Heute ist das Unternehmen einer der größten Versandhändler Deutschlands mit Fokus auf Hardware und IT.