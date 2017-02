Das Entwicklerstudio Cinder Interactive hat einen Teaser-Trailer zu Time Splitters - Rewind veröffentlicht. Der Multiplayer-Shooter soll noch 2017 veröffentlicht werden.

Time Splitters - Rewind ist weniger eine offizielle Forsetzung des Klassikers Time Splitters - Future Perfect, sondern vielmehr ein Fan-Projekt von Entwicklungsstudio Cinder Interactive, für das Inhalte der Vorgänger überarbeitet werden. Als Grafikgerüst steht den Entwicklern die CryEngine 3 zur Verfügung. Ob es zusätzlich zu einem Mehrspieler-Modus auch eine Kampagne geben wird, ist derzeit noch unklar. Der Fokus des Entwicklerteams liegt derzeit jedoch auf dem Multiplayer.

Im Trailer ist abseits der vermeintlichen Zeitsplitter nicht viel zu sehen. Am Ende des Videos erfahrt ihr jedoch, dass Time Splitters - Rewind noch 2017 erscheinen soll.

Time Splitters 2 ist im Jahr 2002 für PS2, Xbox und GameCube erschienen und fand großen Anklang sowohl bei Kritiktern, als auch bei den Spielern. Als Sergant Cortez ist es in der Kampange euer Ziel, Zeitsplitter in verschiedenen Zeitzonen zu sammeln. So schießt ihr euch beispielsweise im Jahr 1835 quer durch den Wilden Westen, befindet euch im Jahr 2401 an Bord einer Raumstation oder macht im Jahr 1920 Aztekenruinen unsicher.

Bei Time Splitters - Future Perfect handelt es sich um den dritten Ableger der Reihe, welcher 2005 erschien. Das Spiel bot erstmals eine zusammenhängende Geschichte.

Auf welchen Plattformen TimeSplitters Rewind erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Die Webseite Cinema Blend berichtet jedoch von einer Entwicklung für PlayStation 4.

