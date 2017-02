Blizzard: WoW-Marke nun auch für Overwatch-Lootboxen und Hearthstone-Karten nutzbar

Wer in World of Warcraft - Legion viel Gold erbeutet, kann dies ab sofort auch für andere Spiele im Blizzard-Universum indirekt nutzen. Eine Änderung der WoW-Marke ermöglicht es, die Marke in "Battle.net"-Guthaben zu verwandeln.

Bei der WoW-Marke handelt es sich um einen Gegenstand im Online-Rollenspiel, mit denen Spieler ihr monatliches Abonnement mithilfe von Spielgold verlängern können. Es ist eine Alternative zur herkömmlichen Investition von rund 13 Euro monatlich. Die WoW-Marke muss jedoch zuerst von einem anderen Spieler für 20 Euro im Blizzard-Shop erworben werden, damit dieser sie schlussendlich im Auktionshaus anbieten kann. Eine Art legaler Goldhandel, den Blizzard im März 2015 eingeführt hat.

Seit heute lässt sich die WoW-Marke außerdem für Battle.net-Guthaben nutzen. Eine WoW-Marke entspricht dabei 15 Euro, die zum Beispiel für Loot-Boxen in Overwatch, für Kartenpakete in Hearthstone - Heroes of Warcraft oder für Skins in Heroes of the Storm genutzt werden können. An und für sich können Spieler damit sogar Vollversionen von Blizzard-Spielen für "World of Warcraft"-Gold erwerben.

Dafür muss jedoch mittlerweile sehr viel Gold zusammengekratzt werden, denn die Änderung hat zu einen immensen Preisanstieg geführt. Aktuell liegt der Goldpreis auf den europäischen Servern bei rund 165.000 Gold, während es gestern vor der Ankündigung nur rund 111.000 Gold waren. Auf Bots und andere Cheat-Programme muss beim schnellen Gold-Farmen übrigens verzichtet werden.

Die WoW-Marke existiert natürlich nur auf den offiziellen "World of Warcraft"-Servern. Die rechtlich strittigen Classic-Server besitzen solche Möglichkeiten nicht.

1 von 16 Das ist World of Warcraft - Legion

Mehr Informationen zur aktuellen "World of Warcraft"-Erweiterung gibt es im ausführlichen Test "World of Warcraft - Legion: Ein Fest für Passionierte und Einsteiger".