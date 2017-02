Super Mario Run: 2.222 Gratis-Münzen wegen Fire Emblem Heroes

Seit wenigen Tagen ist mit Fire Emblem Heroes das insgesamt schon dritte Smartphone-Spiel von Nintendo für iOS und Android verfügbar. In der Welt von Super Mario Run feiert Nintendo nun die Veröffentlichung mit einem kleinem Geschenk, wie die englischsprachige Seite Gamespot berichtet.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch in Super Mario Run anzumelden und schon landen 2.222 Münzen in eurem Geschenkekorb. Diese werden zum Ausbau des eigenen Pilz-Königreiches benötigt, wodurch unter anderem neue spielbare Charaktere freischaltbar sind.

Ein Kauf von Super Mario Run für rund 10 Euro wird dafür nicht benötigt. Auch Spieler, die lediglich die Basisversion des Jump'n'Runs besitzen, kommen für die Gratismünzen in Frage. Ob auch Android-Nutzer, die das Spiel voraussichtlich erst ab März spielen können, das Geschenk erhalten werden, ist unklar.

Zugleich verschenkt Nintendo in den nächsten Tagen 10.000 Federn an alle Spieler, sowohl auf Android als auch iOS, in Fire Emblem - Heroes. Grund dafür ist eine Retweet-Aktion der Nintendo-Kanäle, die weltweit schon die Marke von über 10.000 Retweets erreicht hat.

Auch hier reicht es sich einmalig anzumelden, sobald die Verteilung beginnt. Die Federn befinden sich dann bei der Geschenkeeule in eurem Schloss.

1 von 5 Erste Bilder zu Super Mario Run

Mario läuft und läuft und läuft: Wie gut Super Mario Run ist und welche Spiele auf Smartphones noch empfehlenswert sind, verrät euch der Blickpunkt: "Best of Smartphone 2016 - Die interessantesten Spiele für iOS und Android".