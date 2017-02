GTA 5: Das sind die neuen Verkaufszahlen

Insgesamt soll sich Grand Theft Auto 5, das vor mehr als drei Jahren veröffentlicht wurde, nach Angaben des geschäftsführenden Vorstandmitglieds Strauss Zelnick auf der Webseite Dualshockers über 75 Millionen Mal verkauft haben.

Damit zählt Grand Theft Auto 5 wohl zu den beliebtesten Spielen in einer offenen Spielwelt. Für die stetig wachsenden Verkaufszahlen ist vermutlich auch der Mehrspieler-Modus verantwortlich, da dieser immer wieder mit neuen Inhalten versorgt wird. Im Dezember 2016 wurde beispielsweise das Weinachtsupdate mit neuer Kleidung, Rabatten und heißen Schlitten veröffentlicht.

Außerdem soll sich der Shooter im November 2016 bereits 70 Millionen Mal verkauft haben. Dies bedeutet, dass innerhalb von nur drei Monaten weitere fünf Millionen Einheiten an den Mann und die Frau gebracht werden konnten.

Hersteller Take Two Interactive gibt auf der eigenen Webseite Take 2 Games auch Verkaufszahlen von weiteren Spielen bekannt, die jedoch nicht ansatzweise mit dem unglaublichen Erfolg von GTA 5 mithalten können. So habe sich Mafia 3 insgesamt fünf Millionen Mal verkaufen können. Das Basketball-Spiel NBA 2K17 schlägt immerhin mit sieben Millionen Einheiten zu Buche und der Strategie-Hit Civilization 6 erreichte immerhin 1,5 Millionen verkaufte Exemplare.

Übrigens zählt Grand Theft Auto 5 auch im Jahr 2016 laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zu den bestverkauften Spielen in Deutschland. Auf dem dritten Platz landet der "Open World"-Shooter damit direkt hinter Battlefield 1 und Fifa 17.

