Red Dead Redemption 2: Mehrspielermodus soll sich von GTA 5 unterscheiden

Red Dead Redemption 2 wird wieder ein Spiel im Wilden Westen werden. Mehr ist bislang nicht darüber bekannt. Doch das soll sich bald ändern. Ihr erfahrt aber bereits jetzt auch erste Hinweise zum Mehrspielermodus.

Red Dead Redemption 2 gehört definitiv in die Liste der heiß erwarteten Spiele 2017. Doch bis auf das obige Video ist bislang noch nichts über das Westernspiel bekannt.

Das ändert sich nun. In einer Investorenkonferenz (via Gamespot) gibt der Vorstandsvorsitzende des Herstellers Take Two, Strauss Zelnick, einen Einblick in das Spiel.

Er betont dabei, dass der Onlinemodus in Red Dead Redemption 2 genau so eine Daseinsberechtigung haben wird wie der in GTA 5. Welche Unterschiede für eine stabile Spielerbasis in sorgen sollen, lässt der Manager aber offen.

Zelnick hofft zudem, dass Red Dead Redemption 2 den Erfolg des Vorgängers sogar noch überflügeln wird. 15 Millionen Exemplare von Red Dead Redemption haben sich die Spieler weltweit gesichert.

Damit die Spieler auch für den Nachfolger begeistert werden, springt demnächst auch die Marketing-Maschine von Take Two und Rockstar an. Das bedeutet, dass ihr in der nächsten Zeit endlich mit Details zum Spiel versorgt werden sollt.

Endlich erfahrt ihr, ob ihr das Geschick der Marston-Familie weiter verfolgt wird oder eine ganz andere Geschichte auf euch wartet. Außerdem dürft ihr Details zum Mehrspielermodus erwarten und erfahren, inwiefern sich dieser von GTA 5 unterscheiden wird.

Voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheint Red Dead Redemption 2 auf PS4 und Xbox One. Wobei Spieler auf PS4 Vorteile haben sollen.

Eine PC-Umsetzung ist noch ungewiss, auch wenn eine Petition für Red Dead Redemption 2 auf PC bereits sehr erfolgreich verläuft.

In Red Dead Redemption verfolgt ihr die Geschichte von Haudegen John Marston. Wer Protagonist im Nachfolger wird, ist unklar.